taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.742
USD
3,5531
EURO
3,9024
ALTIN
140,99
PETR
52,0100

Merkel'den Macron açıklaması

Merkel, Almanya'nın Fransa'ya yeni iktidar döneminde 'ne yapması gerektiğini söylemek' gibi bir niyetinin olmadığını vurguladı.

15.05.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel'den Macron açıklaması

merkel

Merkel, Macron'la görüşmesinde yeni Fransa cumhurbaşkanına "Almanya'nın geçmişte uyguladı şekilde bir iş sektöründe reform tavsiyesinde bulunacak mısınız" sorusuna, "Fransa'nın ne yapması gerektiğini söyleyecek son kişi benim." cevabını verdi.

"ORTAK ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ"

Özellikle genç Fransızların iş bulma fırsatına sahip olmalarının önemli olduğunu kaydeden Alman başbakan, "Elbette onunla konuşacağım. Ona, ortak çalışmaya açık olduğumuzu söyleyeceğim." diye ekledi.

LE PEN: FRANSA'YI YA BEN YA DA MERKEL YÖNETECEK

Le Pen, 7 Mayıs'taki seçimlerin ardından ülkesini 'kesinlikle bir kadının yöneteceğini' ve bunun ya kendisi ya da Merkel'in olacağını ifade etmişti. Le Pen, bu sözüyle Merkel'in Fransız siyasetini yönlendireceğini kastetmişti.

MACRON'UN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Dün yemin ederek görevi resmen devralan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Berlin'e gerçekleştiriyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

308
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

71
Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

112
Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

62
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

91
Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

71
Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM