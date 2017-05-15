Merkel'den Macron açıklaması

Merkel, Macron'la görüşmesinde yeni Fransa cumhurbaşkanına "Almanya'nın geçmişte uyguladı şekilde bir iş sektöründe reform tavsiyesinde bulunacak mısınız" sorusuna, "Fransa'nın ne yapması gerektiğini söyleyecek son kişi benim." cevabını verdi.

"ORTAK ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ"

Özellikle genç Fransızların iş bulma fırsatına sahip olmalarının önemli olduğunu kaydeden Alman başbakan, "Elbette onunla konuşacağım. Ona, ortak çalışmaya açık olduğumuzu söyleyeceğim." diye ekledi.

LE PEN: FRANSA'YI YA BEN YA DA MERKEL YÖNETECEK

Le Pen, 7 Mayıs'taki seçimlerin ardından ülkesini 'kesinlikle bir kadının yöneteceğini' ve bunun ya kendisi ya da Merkel'in olacağını ifade etmişti. Le Pen, bu sözüyle Merkel'in Fransız siyasetini yönlendireceğini kastetmişti.

MACRON'UN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Dün yemin ederek görevi resmen devralan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Berlin'e gerçekleştiriyor