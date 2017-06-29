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Merkel'den Trump'a eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikasının dünyanın sorunlarını çözmeyeceğini söyledi.

29.06.2017 - 17:14
  1. Haberler
  2. Dünya

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile gelecek hafta yapılacak G20 Zirvesi'ne ilişkin Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, AB Liderler Zirvesi'nin canlılık ve güven sinyali verdiğini belirtti.

MERKEL AVRUPA'NIN GELECEĞİNDEN UMUTLU

Avrupa'nın geleceğine iyimser baktığını ifade eden Merkel, bunun, AB'deki tüm ülkelerin birlikte çalışma ruhundan ve Almanya ile Fransa'nın uyumundan kaynaklandığını kaydetti.

"SORUNLARA BİRLİKTE CEVAP VERMELİYİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikasını eleştiren Merkel, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir. Çağın sorunlarına sadece birlikte doğru cevaplar vermeyi başarabiliriz. Bu, G20 için geçerli olduğu gibi AB için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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