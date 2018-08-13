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Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 15:23..
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Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Almanya Başbakanı, Beştepe'ye, Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemli olduğu uyarısı yaptı.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Alman Hükümeti ABD'nin neden olduğu siyasi ve ekonomik gerilim karşısında Türkiye'nin yanında olduğu mesajını tüm birimleriyle birlikte verdi. Hükümet "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaparken, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington yönetiminin diğer ülkelere ticaret kuralları dikte edemeyeceğini söylemişti.

Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta "Washington'ın diğer ülkelere ticari ilişkiler konusunda dikte etmesine izin vermeyiz. Alman şirketleri, İran'a istedikleri kadar yatırım yapmaya devam edebilirler." diyen Altmaier, birçok şirketin kendisini ABD'deki bankalardan aldıkları kredilerle finanse ettiğini ve bunun problemler yaratabildiğini sözlerine ekledi.


 

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