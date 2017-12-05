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Merkez Bankası 2018 para politikasını açıkladı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrar odaklı para politikasının korunacağı ve kur politikasının bulunmadığı belirtildi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 10:46..
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Merkez Bankası 2018 para politikasını açıkladı

Merkez Bankası: 2018 para ve kur politikası raporunu açıkladı. Raporda "2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefi yüzde 5. Fiyat istikrar odaklı para politikası korunacak. Kur hedefimiz bulunmamaktadır." denildi.

Raporda yer alan açıklamada, "TCMB, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda, sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir" ifadesi kullanıldı.

Raporda, kurla ilgili ifadeler şöyle:

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

"Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülmektedir. Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentilerdir. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır.

TCMB, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda, sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir. Ayrıca döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir. Bununla birlikte, uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde kur riskinin iktisadi birimler tarafından yönetilmesi önem arz etmektedir."

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR"

Raporda 2017 yılında enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz piyasasında dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici duruşun korunduğu belirtilerek, "Merkez Bankası, 2018'de de fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" denildi.

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