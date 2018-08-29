Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerini yükseltti

Yarından itibaren bankalararası para piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

GECELİK VADEDEKİ İŞLEMLER İÇİN LİMİT DEĞİŞTİ

TCMB, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitleri iki katı olarak uygulanacağını açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."