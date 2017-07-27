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Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası beklendiği gibi kısa vadeli faizleri değiştirmedi.

27.07.2017 - 14:02
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  2. Ekonomi

Merkez Bankası faize dokunmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.

Politika faizi % 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandı sırasıyla % 7,25 ve % 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise % 12,25'te bırakıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ENFLASYON MESAJI

"Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir"

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