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Merkez Bankası: Fiyat istikrarı için gerekli tepki verilecektir

Enflasyonun yükselmesinin fiyat istikrarı için risk teşkil ettiğini belirten Merkez Bankası, gerekli tepkinin verileceğini açıkladı.

AA | 03.09.2018 - 11:06..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyonun yükselişi döviz kurunu etkilediği için Merkez Bankası piyasalara sözlü müdahale etti.

"EYLÜLDE DURUŞ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK "

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Merkez Bankası: Fiyat istikrarı için gerekli tepki verilecektir

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