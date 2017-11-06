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Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası yükselen döviz fiyatlarına önlem olarak, 1,4 milyar dolar tutarındaki dövizin bankalarının kullanımına geçeceğini açıkladı.

06.11.2017 - 10:11
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Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Doların bu sabat 3,89'a kadar yükselmesinin ardından Merkez Bankası'ndan (TCMB) müdahale geldi.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

TCMB son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiğini belirterek rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yaptı.

TCMB rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekti.

1,4 MİLYAR DOLAR BANKALARA AÇILDI

Açıklamaya göre söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek, yaklaşık 1,4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına geçecek.

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