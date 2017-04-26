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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası, beklendiği gibi PPK politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi.

26.04.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tutarken, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti.

DOLAR VE EURO'DA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın kararından 3,59 TL'den işlem gören Dolar, 3,56 TL'ye geriledi. Euro ise 3,88 TL'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış, maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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