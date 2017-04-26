1 Mutlu bir ilişkinin basit sırları Her gün size güzel duygular hissettirecek ve heyecanınızı yitirmeyeceğiniz bir ilişki zannettiğiniz kadar zor değil.

2 Çin'de 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu Çin’de 70 milyon yıl öncesinden kaldığı bildirilen otçul dinozor yumurtaları keşfedildi.

3 Rüzgarda kapasite artışında Çin lider Dünya genelinde geçen yıl rüzgar enerjisinde en fazla kapasite artışı 23 bin 370 megavat ile Çin'de gerçekleşti.

4 Merkez Bankası'ndan faiz kararı Merkez Bankası, beklendiği gibi PPK politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi.

5 ABD donanması İran gemisine uyarı fişeği attı Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait seyir halindeki güdümlü füze destroyerinden İran gemisine uyarı fişeği atıldığı bildirildi.

6 Aykut Erdoğdu CHP'nin yüzde 70 alacağına inanıyor Aykut Erdoğdu; "Yüzde 70 oy alırız, artık koalisyon dönemi başlıyor. CHP olarak bu mücadelenin içindeyiz" dedi.