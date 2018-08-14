taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.59185
Euro
7.5213
Altın
1194.805
Borsa
93348.58

Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye operasyon çekmeye kalksa da Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri baskılara göğüs gerecek durumda.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 13:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri

Türk ekonomisi, turizm ve ihracattaki başarılarıyla dünyada ön plana çıkarken ABD operasyonlarına maruz kaldı.

Türk lirası, dolar karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkemizi hedef almasıyla değer kaybetti.

TÜRK EKONOMİSİ SAĞLAM TEMELLERE DAYANIYOR

Ancak bütün bunlar gelip geçici. Çünkü karşılarında sağlam temellere dayanan bir Türk ekonomisi var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervleri en az 20-30 yıl sürekli baskıyı kaldırabilecek durumda. Bununla birlikte bu kadar uzun süre baskı uygulayabilecek güçte bir ülke dünyada yok.

102 MİLYAR DOLAR REZERV VAR

Merkez Bankası toplam rezervleri, 102 milyar doların üzerinde.

Altın rezervi olarak bakıldığında en az 22 milyar dolar brüt rezervin olduğu belirtilirken, dolardaki brüt rezerv ise 80 milyar dolar civarında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri

EKONOMİMİZİ ÇÖKERTEMEZLER

Mevcut durum böyleyken ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları kurda dalgalanmalara sebep olsa da Türk ekonomisini çökertmek için yeterli olmayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

138
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

927
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

257
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

156
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

386
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM