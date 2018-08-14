Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri

Türk ekonomisi, turizm ve ihracattaki başarılarıyla dünyada ön plana çıkarken ABD operasyonlarına maruz kaldı.

Türk lirası, dolar karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkemizi hedef almasıyla değer kaybetti.

TÜRK EKONOMİSİ SAĞLAM TEMELLERE DAYANIYOR

Ancak bütün bunlar gelip geçici. Çünkü karşılarında sağlam temellere dayanan bir Türk ekonomisi var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervleri en az 20-30 yıl sürekli baskıyı kaldırabilecek durumda. Bununla birlikte bu kadar uzun süre baskı uygulayabilecek güçte bir ülke dünyada yok.

102 MİLYAR DOLAR REZERV VAR

Merkez Bankası toplam rezervleri, 102 milyar doların üzerinde.

Altın rezervi olarak bakıldığında en az 22 milyar dolar brüt rezervin olduğu belirtilirken, dolardaki brüt rezerv ise 80 milyar dolar civarında seyrediyor.

EKONOMİMİZİ ÇÖKERTEMEZLER

Mevcut durum böyleyken ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları kurda dalgalanmalara sebep olsa da Türk ekonomisini çökertmek için yeterli olmayacak.