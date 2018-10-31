Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıkladı.
Murat Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:
"Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir
Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta.
"SIKI PARASAL DURUŞUMUZU KORUDUK"
Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla Eylül ayında güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmıştır. Ekim'deki PPK toplantısında sıkı parasal duruşumuzu koruduk.
"TL'DE OYNAKLIK GERİLEDİ"
TL'de oynaklık Eylül ve Ekim ayında geriledi.
Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici enflasyonu 3.çeyrekte Temmuz enflasyon raporu tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.
3. çeyreğe ilişkin göstergeler TL'de hızlı değer kaybı ve finansal koşullarda sıkılaşmanın yurt içi talebi zayıflattığı yönünde sinyal vermekte.
Petrolde yükselişin olumsuz etkisine karşılık iktisadi faaliyette yavaşlama ve TL'de reel değer kaybına bağlı olarak cari işlemler dengesinde iyileşme belirginleşti.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ediyor.
"GIDA FİYAT TAHMİNİ %29.5'E YÜKSELTİLDİ"
Gıda enflasyonuna dair görünümün bozulmasında TL'de değer kaybına bağlı maliyet yönlü gelişmeler belirleyici oldu. Bu çerçevede yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13,0'ten yüzde 29,5'e, 2019 yıl sonu tahmini yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.
Petrol fiyatı tahminini 2018 için 73 dolardan 75 dolara yükselttik."