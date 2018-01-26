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Mersin'de su kanalı çalışmasında tarihi mezar bulundu

Anamur ilçesinde kapalı devre sulama sistemi kazı çalışmaları sırasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu.

DHA | 26.01.2018 - 08:45..
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Köprü Başı Ayvasıl Mevkiinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesinin kepçesi bir taşa takıldı. Taşın kaldırılması ile altında eski döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Bunun üzerine kazı durduruldu.

Mersin'de su kanalı çalışmasında tarihi mezar bulundu

TARİHİ ESERLER VE AMFORA KIRIKLARI

Olayın ardından Anamur Müze Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine Arkeolog Murat Kalas, durumu Mersin İl Kültür Müdürlüğüne bildirdi. İçerisinde tarihi eserlerin yanında pişmiş kırmızı amfora kırıklarına rastlanan yapının hangi döneme ait olduğu yapılan araştırma ve incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Mersin'de su kanalı çalışmasında tarihi mezar bulundu

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