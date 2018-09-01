Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

8 Eylül’de sosyetik isim İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Evde unuttuğu eşyalarını İdil Fırat’ın şoföründen alan oyuncu, gazetecilerle sohbet etti.

"BANA SİNEMA, TİYATRO SORUN"

Kına gecesinde İdil Fırat’ın salona tahtla gelmesi sosyal medyada çok eleştirilen Fırat, konuyla ilgili soru soran basın mensuplarına, “Şimdi yorum yapsam konu uzayıp gidecek, o yüzden kusura bakmayın sorduğunuz konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bana tiyatro sorun, sinema sorun, diziyi sorun, cevaplayım ama bana bu tür sorular sormayın.” yanıtını verdi.

İdil Fırat'ın kına gecesi FOTO GALERİ

4 KİŞİNİN TAŞIDIĞI TAHT

İdil Fırat'ın geçtiğimiz günlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesinde salona tahtla omuzlarda gelmesi nedeniyle aktivist kimliğiyle tanınan oyuncu Mert Fırat, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İdil Fırat'ın kına gecesi VİDEO