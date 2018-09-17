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Merve Boluğur Harun Tan'ı engelledi

Merve Boluğur, sosyal medyada kendisini yakın takibe alan Harun Tan’dan rahatsız oldu.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 09:32..
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Merve Boluğur Harun Tan'ı engelledi

Manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, sert kayaya çarptı. 53 yaşındaki iş adamının, Merve Boluğur'u Instagram'da yakın takibe alıp paylaşımlarını da beğeni yağmuruna tuttuğu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarmıştı.

HARUN TAN ENGELLENDİ

31 yaşındaki güzel oyuncu, çapkın sosyetiğe Instagram'da engeli bastı. Tan'ın kendisine olan ilgisinden rahatsızlık duyan Merve Boluğur, böylece sosyetik çapkına tepkisini de ortaya koydu. Boluğur'un bu hamlesinde, "Artık sadece işimle gündeme geleceğim" açıklamasının da etkisi büyük.

Merve Boluğur Harun Tan'ı engelledi

Merve Boluğur Harun Tan'ı engelledi

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