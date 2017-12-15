Meryem Uzerli aşkı yine bulamadı

Çorum’un rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu.

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Kalacak yeri olmayan kanser hastalarına yaşam merkezi

İstanbul dışından gelen, ancak kalacak yeri ve imkanı olmadığı için büyük sıkıntılar yaşayan hasta ve yakınları için ilk kez ücretsiz bir yaşam merkezi açıldı.