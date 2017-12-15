Meryem Uzerli aşkı yine bulamadı

Meryem Uzerli geçen Ağustos’ta Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile aşk yaşamaya başlamıştı. Meryem Uzerli Mısırlı aşkı Bassel Alzaro'dan ayrıldı.
SOSYAL MEDYADAN BİLE SİLDİ
Meryem Uzerli ve Mısırlı sevgilisi Bassel Alzaro kasım sonunda Dubai’de buluşmuşlardı. Ama bu tatilin sevgililere yaramadığı ortaya çıktı. Tatilden dönen Meryem Uzerli ilişkisine nokta koydu. Bassel Alzaro’yu sosyal medyadan takipten çıkardı.
Bassel Alzaro ise birlikte çekilen aşk fotoğraflarını Instagram hesabından silmedi.
"GİTMİŞ BİTMİŞTİR"
Uzerli, “Eski sevgiliniz ile arkadaş kalır mısınız?” sorusuna “Hayır. Gitmiş, bitmiş. Çok muhatap olmanın faydası yok. Dostlarım ve ailem bana yeter.” yanıtını verdi.