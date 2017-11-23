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Meryem Uzerli evleniyor

Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile birlikte olan Meryem Uzerli, önceki akşam sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

23.11.2017 - 09:14
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Geçtiğimiz yıl "Doğru adamı seçemiyorum, sonra yine ben üzülüyorum." açıklamasıyla olay olan Meryem Uzerli, beyaz atlı prensini buldu. Kızı Lara'nın babası Can Ateş ile işadamı Alp Özcan'la ilişkilerinde yara alan Uzerli, mutluluğu Mısırlı oyuncu ve sunucu Bassel Alzaro'da buldu.

Meryem Uzerli evleniyor

EVLENME TEKLİFİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde aşkının anne ve babasıyla tanışan Alzaro, Uzerli Ailesi'nden onayı alınca harekete geçti. Hafta başında Dubai'deki sevgilisinin yanına giden güzel oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı.

YÜZÜĞÜ GÖSTERDİ

Meryem Uzerli ile aşkı ağustos ayında başlayan 31 yaşındaki Mısırlı oyuncu, konuşulanlara göre önceki akşam çıktıkları romantik yemekte güzel oyuncuya evlenme teklif etti. Sevgilisinin evlenme teklifiyle mutluluktan havalara uçan 34 yaşındaki güzel oyuncu, Alzaro'ya 'evet' dedi. Yemek sonrası özel şoförlü aracıyla otele dönen ünlü oyuncu, bu mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı. Araç içerisinde çalan şarkı eşliğinde videosunu çeken Meryem Uzerli, pırlanta tektaş yüzüğünü özellikle gözler önüne serdi.

"Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar." diyen annesi Ursula Uzerli'nin sözünü dinleyen güzel oyuncunun ne zaman evleneceği ise büyük merak konusu.

Meryem Uzerli evleniyor

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