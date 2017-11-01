Meryem Uzerli'den Dubaili Şeyh açıklaması

Meryem Uzerli, Cengiz Semercioğlu ile yaptığı röportajda, para karşılığı Dubaili bir şeyhle akşam yemeğine gittiğini ve aldığı bu parayı bağış yaptığını söylemişti. Uzerli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, röportajında kendini tam olarak ifade edemediğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

Röportajın ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını ve mesat attığını söyleyen Meryem Uzerli'nin açıklaması şu şekilde:

"PARA KARŞILIĞI YEMEK YEMEDİM"

"Merhaba sevgili arkadaslar, sevgili insanlar, ilk önce sevgi gönderiyorum, umarım iyisinizdir?? Ben şimdi Los Angeles'tan döndüm. Bir çok kişi bana mesaj attı ve aradı... Öncelikle teşekkür ederim bunun için... Bana 'Bir şeyh ile para için başbasa yemek yedin mi?' konusunu sordular. Bugüne kadar böyle bir şey yapmadım. Bugünden sonra da yapmayacağım. Böyle haberler olduğunu hiç bilmiyordum???? Çünkü burada bir yalnış anlaşılma oldu. Kendimi yeterli ifade edemedim.

"ALDIĞIMIZ PARAYI DA BAĞIŞLADIK"

'Muhteşem Yüzyıl' sırasinda hem bizim dizimizi çok seven insanlara stüdyolarımızı gezdirdik hem de BİR KERE. Sonrasında HEP BIRLİKTE Oyuncular olarak yemeğe gittik. Onlardan aldığımız parayı da bağışladık. Durum bundan ibaret. Sanırım röportaj sırasında tam bir açıklama yapamadım ve yanlış anlaşıldım. Ben bir kadın olarak, bir anne olarak ve profesyonel bir oyuncu olarak şimdi uzun seyahatten dönüp bunu açıklama gereği hissettim... Saygılar, sevgiler"