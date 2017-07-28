Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahale

Kudüs İslami Vakıflar Medya Koordinatörü Firas ed-Debs, yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini ve Kıble Mescidi'nde ibadet eden Müslümanları zorla dışarıya çıkardığını belirtti.

KIBLE MESCİDİ'NDEKİ KAPIYI KIRDILAR

Debs, İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi'ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığını ifade etti.

MÜDAHALE İÇİN ELEKTRİĞİ KESTİLER

Öte yandan içerde bulunan basın mensupları, İsrail birimlerinin Kıble Mescidi'nde elektriği kestiğini aktardı. Görgü tanıkları da Hıtta kapısı yakınlarında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandığını iletti.

NAMAZ KILANLAR ALIKONULUYOR

Filistin Kızılayı yetkilileri ise İsrail güçlerinin, Aksa'da namaz kılan 115 kişiyi alıkoyduğunu, 2 Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti.

15 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermi sonucu 15 Filistinlinin yaralandığını aktaran kaynaklar ayrıca Mescid-i Aksa içinde İsrail güçlerinin ateş etmesi sonucu gerçek mermi ile yaralanan bir Filistinliye ilk müdaheleyi yaptıklarını paylaştı ancak yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

ONBİNLERCE KİŞİ MESCİD-İ AKSA'YI DOLDURDU

Filistinliler ve Müslümanlar, İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla bugün ikindiden sonra kutsal mabede girmenin sevincini yaşadı. On binlerce kişi, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girmenin sevincini cemaatle namaz kılarak kutladı.

Mescid-i Aksa'da kalan Müslümanların, yarın cuma namazı için İsrail'in yaş kısıtlaması getirmesinden endişe ederek burada beklemeyi tercih ettikleri ifade ediliyor. İsrail yönetimi geçmişte de bir çok sefer, belirli yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine yasak getirmişti.