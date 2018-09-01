Mesleğini minyatür kağnı yaparak sürdürüyor

Anadolu'da geçmişte yük taşıma ve ulaşım aracı olarak kullanılan, Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye askeri mühimmat ulaştırılmasında önemli görev üstlenen, motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla 1970'li yıllarda teknolojiye yenik düşen kağnılar, Uşaklı eski kağnı ustası Şerafettin Çelik'in elinde minyatür olarak yeniden hayat buluyor.

MESLEĞİNİ SÜRDÜRMENİN MUTLULUĞU

Banaz İlçesi Ulupınar köyünde yaşayan 7 çocuk ve 18 torun sahibi Şerafettin Çelik, uzun yıllar sürdürdüğü mesleğini artık evinde kurduğu atölyesinde hobi amacıyla sürdürüyor. Kağnıların birebir minyatürlerini yapan Çelik, onları satarak hem gelir elde ediyor hem de mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

KAĞNI TEKERLEĞİ TAMİR EDEREK BAŞLADI

Şerafettin Çelik, küçük yaşlarda babasıyla kağnı tekerleği tamir ederek işe başladığını, sonraki yıllarda kağnı imalatı yaptığını, evinin geçimini bu yolla sağladığını belirtti.

Kağnıcılığı bıraktıktan sonra bir süre köyde demircilikle uğraştığını anlatan Çelik, daha sonra kahve işlettiğini, 10 yıldır evindeki atölyesinde minyatür kağnı yaptığını aktardı.

BİREBİR MİNYATÜR KAĞNILAR

Ahşaptan imal ettiği bir kağnıyı 4 günde tamamladığını belirten Çelik, ürünleri ilk başlarda yakınlarına hediye ettiğini daha sonra satmaya başladığını ifade ederek, "Kağnıları 250 ile 400 lira arasında satıyorum, meraklısı alıyor, oldukça zahmetli bir iş, gerçi benim isteğimiz fiyatlar bu günlerde alıcılara pahalı geliyor, benim asıl amacım para kazanmak değil, vakit geçirmek ve mesleğimi sürdürmek." dedi.