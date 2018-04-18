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Meslek liseli mühendisler yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek 449 Anadolu teknik programı uygulayan lisede mühendis yetiştirilmesi vizyonu doğrultusunda müfredat uygulayacak.

AA | 18.04.2018 - 09:22..
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Türkiye genelinde 3 bin 583 meslek lisesi bulunuyor. Bu okullardan 449'u Anadolu teknik programı uygulayan liseden oluşuyor.

MEB'in merkezi sınav ile öğrenci alacak okulları arasında bulunan 449 meslek lisesinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Meslek lisesi bünyesinde hem meslek hem Anadolu teknik programı varsa meslek bölümlerine sınavsız öğrenci kaydedilecek.

İSTEKLERE GÖRE ALANLAR AÇILACAK

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısının, açıklanan bin 366 okul arasında sayıca fazla olmasının tesadüfi olmadığı, son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde yapılan olumlu çalışmaların bir sonucu olduğu belirtildi.

Meslek liselerinde eğitim, sektörle birlikte planlanmaya başlandı. Bu liselerde, sektörün istekleri doğrultusunda alanlar açılıyor, öğretmenler fabrikalarda eğitim alıyor, dil eğitimi için yurt dışına gönderiliyor.

Protokoller imzalanarak okulların atölyeleri donatılıyor. Öğrenciler, okulda aldıkları teorik eğitimi fabrikalarda pratiğe dökerken isterlerse işletmelerin eğitim birimlerinde işletmenin uzmanlarından da eğitim alabiliyorlar

Meslek liseli mühendisler yetişecek

YENİ MÜHENDİSLERE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Türkiye'de araştıran, geliştiren, tasarlayan, üreten ve keşif yapan çekirdekten yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyuluyor.

Meslek liselerinde de bu vizyon doğrultusunda değişiklik yapılarak fen liseleri ayarında bir program oluşturuldu. Bu kapsamda 81 ilde planlanan 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 19 bin 140 kontenjan oluşturuldu.

Bunlardan 26'sı özel program ve proje uygulayan (tematik) lise olarak belirlendi. Öğrenciler, 449 Anadolu teknik lisesinde, 48 farklı alanda eğitim alacak.

Meslek liseli mühendisler yetişecek

TATİLLERDE DE ÇALIŞACAKLAR

Öğrenciler, 449 okuldan birini tercih ettiklerinde 4 yıl boyunca fen liselerinde olduğu gibi çoğunlukla dil ve anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji ağırlıklı dersler görecekler. Bu çerçevede, öğrenciler 11'inci ve12'inci sınıf sonunda, yaz aylarında da işletmelere giderek sektör deneyimi kazanacak.

DENİZCİLER İÇİN YETENEK SINAVI YAPILACAK

Öğrenciler, tercihlerini yaparken istedikleri alana doğrudan yerleştirilecek. Diğer programlarda olduğu gibi 12'inci sınıfta 3 gün işletmeye gitmeyecekler, onun yerine yaz aylarında staj yapacak.

Ayrıca denizcilik alanını tercih etmek isteyen öğrenciler için de yetenek sınavı yapılacak. Yetenek sınavında başarılı olmayan öğrenciler denizcilik alanını tercih edemeyecek.

Meslek liseli mühendisler yetişecek

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