Mesleki eğitimin Ulusal Meslek Standartları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel bir yer tutan mesleki eğitimde yeni bir atılım gerçekleştirildi.

PROGRAMLAR SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumu konusunda bir çalışma başlatmıştı. Uyum çalışmaları, eğitim verilen tüm programlarda bu ay sonu itibarıyla tamamlandı.

3 BİN 315 LİSE ULUSAL YETERLİLİKLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Böylece Türkiye'deki 3 bin 315 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde uygulanan 54 alan ve 200 dal programının tamamı yürürlüğe giren ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hale dönüştürüldü.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 394 bin 729 öğrenci öğrenim görüyor.

Öte yandan, mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 27 alan ve 142 dal programının tamamına da yürürlüğe giren ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler yansıtıldı.

Halen 323 mesleki eğitim merkezinde toplam 103 bin 491 öğrenci mesleki eğitim alıyor.

Bir mesleğin Ulusal Meslek Standardı, o mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normu gösteriyor. Ulusal Meslek Standartları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Standardı Resmi Gazete'de yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'ne uygun olarak belirleniyor.