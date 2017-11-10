Meslektaşını ince topuklu ayakkabısıyla kör etti

Singapur'da eski gece kulübü çalışanı kadın, tartıştığı meslektaşını ince topuklu ayakkabısıyla kör ettiği gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırgan Siti Zahara Afifi Abdülkerim

The Strait Times'ın haberine göre, üç çocuk annesi 28 yaşındaki Siti Zahara Afifi Abdülkerim, 2015 yılında Singapur'da çalıştığı gece kulübünde aralarında husumet bulunan Nur Lena Rahmat (31) ile tartıştı.

TOPUKKLU AYAKKABIYLA SALDIRDI

Haberde, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Abdülkerim, yere düşen Rahmat'a 14,5 santimetre uzunluğunda topuklu ayakkabısıyla defalarca vurdu.

Rahmat'ın "Göremiyorum" diye çığlık atması üzerine kadına saldırmaya son veren Abdülkerim'e, yargılandığı mahkeme tarafından 16 ay hapis ve yaklaşık 6 bin dolar para cezası verildi.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olaydan sonra tedavi gören Rahmat'ın görme yetisini kaybeden sol gözünün yerine protez takıldığı kaydedildi.