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Mesut Özil Amine'nin ailesini ağırladı

Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe'nin ailesine İngiltere'yi gezdirdi.

10.10.2017 - 07:41
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İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin 2015’te yarım kalan aşkı, Ocak’ta yeniden başlamıştı. Kısa süre önce nişanlanan çift, işi iyice ciddiyete bağladılar.

Mesut Özil Amine'nin ailesini ağırladı

AMİNE VE AİLESİ MESUT'A GİTTİ

Mesut Özil, İngiltere’deki müthiş villasında nişanlısı, müstakbel kayınvalidesi Gülter Gülşe, kayınbiraderi Şahan ve sevgilisi Stefanie Duarte’yi ağırladı.Dün akşam da lüks bir lokantada yemek ısmarladı.

Amine Gülşe geçen haftalarda apandisit ameliyatı olmuş, hastaneden çıktıktan sonra da Mesut Özil'in yanına, İngiltere'ye gitmişti.

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