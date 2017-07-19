Meteoroloji'den 7 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 İLE UYARI

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşların yağışlar sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi.