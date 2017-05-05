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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun batı ve iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

05.05.2017 - 13:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu), Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Bursa'nın doğu ve Bilecik'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve lokal dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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