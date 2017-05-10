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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

10.05.2017 - 09:38
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  2. Yaşam

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Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR 3-5 DERECEYE ARTACAK, RÜZGAR KUVVETLİ

Hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağı bölgede, rüzgar ise kuvvetli şekilde esecek. Bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

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