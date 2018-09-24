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Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'ye göre yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz ise kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine girecek.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 09:50..
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İstanbul'da hava sıcakları yarın ortalama 8-9 derece düşecek. İstanbul'un yanı sıra Marmara geneli ve Karadeniz'de salı ve çarşamba günü yağışlı hava etkili olacak.

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise Karadeniz Bölgesi, salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz Bölgesi olarak salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız" ifadesi yer aldı.

İSTANBUL'A KIŞ UYARISI

Yaz döneminin ekinosun gerçekleşmesiyle sona erdiği Kuzey Yarım Küre'de Kış döngüsü başladı. İlk etkilerini göstermeye başlayan kış mevsimi için hafta içerisinde İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın kendini göstermesi bekleniyor.

İstanbullulara kış uyarısı yapan yetkililer vatandaşları yağmur ve ani ısı değişimlerine hazırlık olmaya çağırdı.

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