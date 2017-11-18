Metin Feyzioğlu Ahmet Türk'le buluştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla uzaklaştırılan siyasetçi Ahmet Türk ile bir araya geldi.

"AHMET TÜRK HENDEK TERÖRÜNE KARŞI ÇIKTI"

Türkiye Barolar Birliği Genç Avukatlar Kurultayı toplantısı için Mardin'e gelen Feyzioğlu, "Sabah, Sayın Ahmet Türk'le uzun uzun sohbet etme imkanımız oldu. Acıtmadan, kırmadan, konuşarak... Bölücü örgütün hendek kazmasına açıktan karşı çıkmış, yanlışlığını söylemişti Ahmet Türk. Bu sohbetten de kendi adıma çok istifade ettim. Akıl diyor ki, şiddete, teröre karşı olanlarla konuşmak lazım konuşmak." dedi.

SADECE NUSAYBİN'DE 70 ŞEHİT VERDİK

Daha geçtiğimiz yıl, 2016 yılı Türkiye tarihinin bölücü terör örgütüne karşı verilen amansız mücadelede en çok şehidin verildiği yer, Ahmet Türk'ün belediye başkanlığını yaptığı Mardin'in Nusaybin ilçesiydi. Ahmet Türk'ün belediyesinin iş makineleri, bu bölgelerde hendek kazmış, bu hendekler askerlerimizin şehit edildiği terör çukuru haline gelmişti.