Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Çorum Barosu'nun ev sahipliğinde 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' adlı konferansa katıldı.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Feyzioğlu daha sonra Konaklı Köyü'ne geçerek halka hitap etmek istedi. Fakat muhtar köy odasının kapısını kilitleyince toplantı iptal oldu.

"MUHTARIN KAPATTIĞI KAPI,EVİNİN KAPISIYSA BENİ ALMAYABİLİR AMA..."

Feyzioğlu tepkisini "Gördüğünüz gibi muhtarın kapısı kapalı. Muhtarın kapattığı kapı, evinin kapısıysa beni almayabilir. Ama muhtar, köy odasının kapısını köylüye, vatandaşa kapayamaz" diyerek gösterdi, açıklamasını Twitter hesabından da paylaştı.

Metin Feyzioğlu'nun güldüren muhtar tepkisi VİDEO