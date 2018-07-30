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Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

Metrobüste koltuk kavgasına tutuşan kadınlar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin liderlik yarışını hatırlattı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 11:13..
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Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki liderlik yarışında kritik gün geldi çattı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar, CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek.

ARADA FARK YOK

Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki yarış, sosyal medyanın da gündeminde. Metrobüste yaşanan koltuk kavgası, ikilinin koltuk kavgasına benzetildi.

Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

MUHARREM DE İSTEDİ

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği yemekte genel başkanlık koltuğunu istemişti. CHP Lideri, bu teklifi siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirmişti.

Metrobüste koltuk kavgası VİDEO

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