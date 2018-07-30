Geçtiğimiz gün Sefaköy’den Mecidiyeköy'e giden metrobüste kavga eden iki kadının görüntüleri güne damgasını vurmuştu.

KUCAĞINA OTURMUŞTU

Koltuk kavgasının büyüdüğü anlar ise anbean kameralara yansımıştı. Görüntülerde; koltukta oturan kadını kaldırmaya çalışan bir başka kadının sinirlenip kadının kucağına oturduğu görülüyor.

Metrobüste kavga eden kadın konuştu ViDEO

"AYAĞIM SAKAT"

Bugün '2. Sayfa' programına canlı olarak bağlanan Hatice Y., tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın ayağının 'sakat' olduğunu iddia etti.

Hatice Y.'nin 'asabi' bir tutum sergilediğini belirten sunucuya da cevap veren kadın, oturan kişinin kendisini daha önce kışkırttığını belirtti. Kadın, "O hanımefendi bana 'sakat olabilirsin ne yapayım?' dedi. Yerime oturan değil hatta daha doğrusu altıma oturan kadının bunu yapması çok saçma. Metrobüsün görüntüsünü en baştan alsanız ne demek istediğimi anlarsınız zaten... O bayanın yaptığı terbiyesizlik zaten." diye konuştu.

Metrobüste iki kadının koltuk kavgası VİDEO