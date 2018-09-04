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Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti'nde, yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı.

DHA | 04.09.2018 - 10:33..
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İzmir'in Torbalı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı çalışmalarına başlandı.

2017 yılının Aralık ayında sonlandırılan çalışmaların devamı olacak kazılarda kente ve o zaman yaşayan insanlara dair yeni bulguların elde edilmesine çalışılacak.

Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı


ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Geçen kazı döneminde antik kentteki araştırmalarda, o döneme ışık tutan önemli bulgular ortaya çıktı.

Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve M.S. 1'inci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı.

Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı


ÖLÜM TÖRENLERİ

Oda mezarlarında aile, akraba ve dostlarının, ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna, kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu.

Anıt mezarlarda en çok rastlanan obje ise ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu. Kazı çalışmalarında, ayrıca kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntulara da rastlandı.

Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı


TİCARİ HAYATA DAİR KAYITLAR

Bunun yanı sıra yüzey araştırmalarıyla da Metropolis'in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı


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