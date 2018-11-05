taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43905
Euro
6.1927
Altın
1231.456
Borsa
94500.36
Gram Altın
216.119

Mevlana ve Sultan Abdülhamit 'Dünya Belleği'ne aday

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Görkemli bir Dünya Belleği dosyasını 'Mevlana Külliyatı' olarak sunmak üzere çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Dünya Belleği Programı'na Mevlana Külliyatı ve Sultan Abdülhamit Han'ın fotoğraf arşivini sunmak üzere çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Öcal Oğuz, en son Göbeklitepe ile birlikte Türkiye'nin toplam 17 mirasının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini anlattı.

Mevlana ve Sultan Abdülhamit 'Dünya Belleği'ne aday

DÜNYA BELLEĞİ

Öcal Oğuz, "10 ülkenin katılımıyla Mevlana Külliyatı'nı Dünya Belleği Programı'na sunmak üzere ilk toplantımızı Antalya'da yapmıştık. Onun çalışmaları sürüyor. İçinde Bulgaristan, Almanya, İran, Afganistan ve Türkiye'nin bulunduğu 10 ülke. Ellerinde Mevlana Külliyatı'ndan yazma eser olanları davet ettik. Onların katılımlarıyla uluslararası toplumun çok güçlü, görkemli bir Dünya Belleği dosyasını Mevlana Külliyatı olarak sunmak üzere çalışıyoruz" dedi.

ABDÜLHAMİT'İN FOTOĞRAF ARŞİVİ

Öcal Oğuz, "Bir de henüz çalışmaları resmiyet kazanmadı ama Sultan Abdülhamit Han'ın çok zengin bir fotoğraf arşivi var. Onu da Dünya Belleği'ne sunma girişimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

219
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

360
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

118
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

62
Reza Zarrab'a yakalama kararı

Reza Zarrab'a yakalama kararı

64
Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

143
6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM