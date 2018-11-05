Mevlana ve Sultan Abdülhamit 'Dünya Belleği'ne aday

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Dünya Belleği Programı'na Mevlana Külliyatı ve Sultan Abdülhamit Han'ın fotoğraf arşivini sunmak üzere çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Öcal Oğuz, en son Göbeklitepe ile birlikte Türkiye'nin toplam 17 mirasının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini anlattı.

DÜNYA BELLEĞİ

Öcal Oğuz, "10 ülkenin katılımıyla Mevlana Külliyatı'nı Dünya Belleği Programı'na sunmak üzere ilk toplantımızı Antalya'da yapmıştık. Onun çalışmaları sürüyor. İçinde Bulgaristan, Almanya, İran, Afganistan ve Türkiye'nin bulunduğu 10 ülke. Ellerinde Mevlana Külliyatı'ndan yazma eser olanları davet ettik. Onların katılımlarıyla uluslararası toplumun çok güçlü, görkemli bir Dünya Belleği dosyasını Mevlana Külliyatı olarak sunmak üzere çalışıyoruz" dedi.

ABDÜLHAMİT'İN FOTOĞRAF ARŞİVİ

Öcal Oğuz, "Bir de henüz çalışmaları resmiyet kazanmadı ama Sultan Abdülhamit Han'ın çok zengin bir fotoğraf arşivi var. Onu da Dünya Belleği'ne sunma girişimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.