Meya Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

Ağrı'da bulunan tarihi Meya Antik Kenti, adeta büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu nedenle Medeniyetler beşiği olarak nitelendirilen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki antik kent, geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Günbuldu köyündeki sarp kayalıklara oyularak yapılan kentin içinde barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar bulunuyor.

NADİR YAPILARDAN BİRİ

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve Meya mağaraları olarak bilinen antik kent, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi izleriyle hayranlık uyandırıyor. Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, Meya mağaralarının dünyada örneğine nadir rastlanır bir tarihi yapı olduğunu söyledi.

ANTİK KENT GÖRÜNÜMLÜ MAĞARA

Antik kentin ilgi çekici bir yapı olduğunu belirten Erkan Kösedağ, "Meya mağaraları antik bir kent görünümü veren bir yapı. Bunun Türkiye'de aslında bir örneği var, Hasankeyf buna benzer bir görüntüye sahip. Bir de İran'ın Tebriz şehrinde, dünyanın en önemli mağaralarından olan Kendovan buna benzer bir örnek teşkil ediyor." dedi.

GEÇMİŞİN KALINTILARI VAR

Mağaraların bulunduğu bölgenin turizm sektörü açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu aktaran Erkan Kösedağ, "Bu alan aslında turizm sektörü açısından keşfedilmemiş bir yer. Burada, mağaralar içerisinde oyularak yapılmış ibadethaneler, bir yaşam alanı söz konusu. Bu yaşam alanı özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekebilecek bir alan. Burada geçmişe dair kalıntıları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Gezi için doğuya gelenlerin Meya mağaralarını da mutlaka görmeleri gerektiğini söyleyen Erkan Kösedağ, "Kesinlikle görülmeye değer bir yer. Türkiye'de turizm açısından keşfedilmemiş bir alan. Keşfedilmemiş bir alanın görülmesi insanlar açısından farklı bir güzellik arz ediyor. Mutlaka görülmeli, gerek Ağrılılar'ın, gerek diğer turistlerin Ağrı'ya geldiklerinde Meya'yı görmelerini öneriyoruz. Hem köyün mistik kokusunu alabiliyorsunuz, kırsal ve tarihi bir yaşam var. Mağaraların içine kadar ulaşılabiliyor, gelecekte çok daha iyi değerlendirilebilecek bir alan." şeklinde konuştu.