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Meyve kasalarından kütüphane

Düzce Üniversitesi Rotaract Kulübü üyeleri tarafından Çuhallı Plajı'na sahil kütüphane kuruldu.

AA | 06.08.2018 - 11:11..
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Akçakoca'daki mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda bir araya gelen kulüp üyeleri, manavdan aldıkları meyve kasalarını kuma gömerek kütüphane oluşturdu. Üyeler, daha sonra topladıkları kitapları kütüphaneye yerleştirerek kütüphaneyi hizmete açtı.

DÜ Rotaract Kulübü Başkanı Raşit Ozan Turna, açıklamada, sahil bandında ilk kütüphaneyi kurmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Meyve kasalarından kütüphane

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kütüphaneyi oluşturmak için bir aydan beri kitap topladıklarını belirten Raşit Ozan Turna, "Sahillerimiz, mavi bayraklı plajlarımız var ancak insanların okuma eksikleri veya alışkanlıkları olmaması nedeniyle böyle bir proje geliştirdik. Kavun kasalarından kitaplığımızı oluşturduk. Eş, dost ve arkadaşlarımızdan okumadıkları kitapları temin ettik. Kasalarımızı yerleştirdikten sonra küreklerle kazıyıp kuma gömdük. Bu kütüphaneyi oluşturduk, çok mutluyuz." diye konuştu.

Meyve kasalarından kütüphane

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