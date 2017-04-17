taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6742
EURO
3,9150
ALTIN
152,11
PETR
55,4000

MGK toplantısı sona erdi

Az önce sona eren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında çıkan kararla OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

17.04.2017 - 21:43
  1. Haberler
  2. Gündem
MGK toplantısı sona erdi

MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 50 dakika sürdü.

OHAL UZATILSIN TAVSİYESİ

MGK toplantısında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE REFERANDUM TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MGK toplantısı sona erdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

138
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

409
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

324
Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

88
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

797
Hangi sandıktan ne oy çıktı - Sorgulama ekranı

Hangi sandıktan ne oy çıktı - Sorgulama ekranı

104
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM