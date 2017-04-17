MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 50 dakika sürdü.

OHAL UZATILSIN TAVSİYESİ

MGK toplantısında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE REFERANDUM TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.