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MHP af teklifini bugün Meclis'e sunacak

Aylardır af teklifi üzerine çalışmlarını yürüten MHP, teklifi bugün Meclis'e sunarak ilk resmi adımı atmış olacak.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 09:37..
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MHP af teklifini bugün Meclis'e sunacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) gündem af teklifi.

24 Haziran seçimleri öncesinde dile getirilen af önerisi tartışmalara neden olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUYA YAKLAŞIMINI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçta bunun mümkün olmadığını dile getirmişti.

CHP'NİN TAVRI NET DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi ise konuya daha temkinli yaklaştı. Teklifi görmek istediklerini ve ona göre değerlendirme yapacaklarını dile getiren partililer MHP'nin af önerisine AK Parti'den destek gelmemesi halinde tam tersi bir tavır alabilir.

TEKLİF BUGÜN MASADA OLACAK

Bugün Meclis'te MHP'nin aylardır hazırlığını yaptığı af teklini bütün detaylarıyla ortaya çıkacak. Vekiller tarafından değerlendirmeye alınacak olan teklifle ilgili CHP ve İYİ Parti'nin yaklaşımı merak ediliyor.

MHP af teklifini bugün Meclis'e sunacak

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