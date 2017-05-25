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MHP'den hükümete turizm raporu

Devlet Bahçeli, turizm konusunda sıkıntı yaşanmaması için kurmaylarına hazırlattığı raporu hükümete sundu.

25.05.2017 - 07:04
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MHP'den hükümete turizm raporu

bahçeli

MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Açılışın ardından; Avrupa ülkeleriyle yaşanan sorunları değerlendiren MHP Lideri, turizm sıkıntısına da dikkat çekti.

MHP'NİN TURİZM RAPORU

Alanya'nın turizm için önemli bir merkez olabileceğini belirten Devlet Bahçeli, genel olarak turizmde yaşanan sıkıntılara ilişkin MHP heyetinin rapor hazırladığını ve bu raporun hükümete sunulduğunu ifade etti.

HÜKÜMETE SUNULDU

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "MHP heyeti Alanya eksenindeki turizmin sorunlarına ilişkin bir rapor hazırlamıştır. Akabinde turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerimizi de bu rapora ekleyerek, çalışmalarımızı iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk.

BU YIL BEREKETLİ OLACAK

İnancım odur ki Allah’ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Kaldı ki, aşılmak mecburiyetindedir. Böylelikle Alanya’nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir."

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