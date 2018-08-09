MHP'den yanıltıcı anket şirketleri için yasa teklifi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim döneminde MHP'yi baraj altı ya da sınırda gösteren anket şirketlerini yanıltıcı ve eksik bilgi sunmakla suçlamış, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir." demişti.

"KUDURMUŞ ANKET ŞİRKETLERİ" İÇİN YASA TEKLİFİ

Seçimin ardından MHP harekete geçti ve kudurmuş-kokuşmuş olarak nitelendirdiği anket şirketleri için, Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarınının Yayınlanması Kanun Teklifi hazırladı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

MHP'nin teklifi, yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacılara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngördü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, teklife ilişkin TBMM'de bilgi verdi. Karakaya, özellikle seçim zamanlarında en fazla hedef yapılanın MHP olduğunu daha önce de ifade ettiklerini söyledi ve ekledi "Bu sahtekarlara artık dur demenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir."

"STANDARTLAR DÜZENLENMELİ"

MHP olarak söz verdikleri gibi bir yasa teklifi hazırladıklarını kaydeden MHP'li Karakaya, kanunun amacının, "Veri toplama ve analiz etme yoluyla ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalar yapan kuruluş ve kişilerin, bu araştırmaların yapılması, sonuçlarının açıklanması ve yayınlanmasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları ile bu alandaki etik ve meslek standartlarını düzenlemek." olduğunu belirtti.

Teklifte özetle ana başlıklar şu şekilde:

ŞEFFAFLIK, İMHA, DENETİM

Şeffaflık; kim için yaptığını, araştırmanın finansmanın kim tarafından karşılandığını ve tutarı belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda olacak,

İmha; Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu olacak,

Denetim; TÜİK anket şirketleri için denetim ve gözetim kurumu olacak,

HAPİS CEZASI

Hapis cezası; Teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.