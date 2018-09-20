MHP'nin af teklifi 24 Eylül'de Meclis'e sunulacak

Her fırsatta af getirilmesi ile ilgili fikrini yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, merak konusu olan af teklifini 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Bahçeli geçtiğimiz günlerde af konusunun toplumsal bir sorun olduğunu ifade ederek, "Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez." demişti.

İTTİFAK ZARAR GÖRMEYECEK

MHP'nin af önerisiyle ilgili Bahçeli, bu konuda AK Parti ile anlaşamamaları durumunda ittifakın zarar görmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Onlar ayrı şeyler. İttifak bunların varlığı üzerine kurulmuş değil ki ayrışma olsun." dedi.

ÇAKICI'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti.

Anayasaya göre ‘af’ yetkisi Meclis’te bulunuyor.