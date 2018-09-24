MHP'nin af teklifinin nedeni: Ekonomik sıkıntılar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin son aylarda her fırsatta dillendirdiği af teklifinin detaylarını geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçta bunun mümkün olmadığını dile getirmişti.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Bugün Meclis'te MHP'nin aylardır hazırlığını yaptığı af teklifi bütün detaylarıyla ortaya çıkıyor.

Aylardır af teklifi üzerine çalışmlarını yürüten MHP, teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunarak ilk resmi adımı atmış oldu.

"EKONOMİK SIKINTILAR VAR"

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın teklif sunulduktan sonra yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır.

Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir."

MHP'nin af önerisi VİDEO