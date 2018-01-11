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Microsoft da eski bilgisayarları yavaşlatacak

ABD merkezli teknoloji devi, yayınlayacağı yeni yamalarının eski PC'leri yavaşlatacağını duyurdu.

Detay Haber | 11.01.2018 - 13:59..
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Cihazları yavaşlatan şirketler kervanına Apple'dan sonra Microsoft da dahil oldu. Şirket yayınlayacağı yeni yamalarının eski PC'leri yavaşlatacağını duyurdu.

Meltdown ve Spectre bellek açıklarının yamalarının bilgisayarları yavaşlatacağı bir süredir konuşuluyordu. Konuyla ilgili resmi açıklama en yetkin ağız Microsoft'tan geldi.

Microsoft da eski bilgisayarları yavaşlatacak

YAMALAR, BAZI MODELLERİ YAVAŞLATACAK

Microsoft gerçekleştirdiği birkaç benchmark testi ardından sonucu açıkladı. Buna göre, söz konusu yamalar bazı modellerin yavaşlamasına neden olacak.

Şirket, Spectre'in ikinci varyantı için hazırlanan yamanın 2015 ve öncesine ait sistemlerde gözle görülür performans düşüşüne sebep olacağını açıkladı.

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