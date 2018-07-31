Millet Kıraathaneleri kültür evlerinde hayat buluyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in 3 yıl önce başlattığı çalışmayla, kırsal ve merkez mahallerde 2 okuma salonu, 8 sosyal merkez ile 65 bilgi ve kültür evi kuruldu. Yılın 12 ayı hizmet veren merkezler, 7'den 70'e herkesin uğrak noktası oldu.

ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILIYOR

Öğrenciler ve kadınlar için kursların düzenlendiği merkezlerin bahçeleri özellikle kırsal mahallelerde kimi zaman taziye evi, kimi zaman düğün alanı oluyor. Kur'an-ı Kerim'den yüzmeye, resimden hızlı okumaya birçok kursun düzenlendiği merkezlerden, her kesimden ve yaştan insan faydalanıyor.

KIRAATHANEYE İLGİ BÜYÜK

Kütüphane ve internetin de yaygın kullanıldığı bilgi ve kültür evlerinde, anneler ve çocukları da kurslardan birlikte faydalanabiliyor.

Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerinin isimlerinin verildiği ve hatıralarının yaşatılması için köşeler oluşturulduğu bu merkezlerde, eğitim alan çocuklara vatan, devlet ve millet bilinci aşılanıyor.

Ailelerin herde derde deva dediği merkezler, yaz aylarında da yoğun günler geçiriyor.