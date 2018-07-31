taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.788
USD
4,9095
EURO
5,7564
ALTIN
192,48
PETR
75,2100

Millet Kıraathaneleri kültür evlerinde hayat buluyor

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde belediyece kurulan 75 okuma salonu ve sosyal tesis ile bilgi ve kültür evi, Millet Kıraathaneleri büyük ilgi görüyor.

AA | 31.07.2018 - 12:07..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in 3 yıl önce başlattığı çalışmayla, kırsal ve merkez mahallerde 2 okuma salonu, 8 sosyal merkez ile 65 bilgi ve kültür evi kuruldu. Yılın 12 ayı hizmet veren merkezler, 7'den 70'e herkesin uğrak noktası oldu.

ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILIYOR

Öğrenciler ve kadınlar için kursların düzenlendiği merkezlerin bahçeleri özellikle kırsal mahallelerde kimi zaman taziye evi, kimi zaman düğün alanı oluyor. Kur'an-ı Kerim'den yüzmeye, resimden hızlı okumaya birçok kursun düzenlendiği merkezlerden, her kesimden ve yaştan insan faydalanıyor.

Millet Kıraathaneleri kültür evlerinde hayat buluyor

KIRAATHANEYE İLGİ BÜYÜK

Kütüphane ve internetin de yaygın kullanıldığı bilgi ve kültür evlerinde, anneler ve çocukları da kurslardan birlikte faydalanabiliyor.

Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerinin isimlerinin verildiği ve hatıralarının yaşatılması için köşeler oluşturulduğu bu merkezlerde, eğitim alan çocuklara vatan, devlet ve millet bilinci aşılanıyor.

Ailelerin herde derde deva dediği merkezler, yaz aylarında da yoğun günler geçiriyor.

Millet Kıraathaneleri kültür evlerinde hayat buluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

130
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

70
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

49
Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

388
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

380
Salih Müslim'den kuru tehditler

Salih Müslim'den kuru tehditler

131
Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM