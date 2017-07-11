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Milletvekili Leyla Zana beraat etti

Hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana beraat etti.

11.07.2017 - 11:10
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LEYLA ZANA

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın beraatine karar verildi.

DURUŞMA

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana'nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Zana'nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaaya bir diyeceklerinin olmadığını, mahkemenin savcının mütalaasına ilişkin karar vermesini talep etti.

Mahkeme Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçu ve suçluyu övmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından sanığın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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