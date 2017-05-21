Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

TBMM Genel Kurulunda, 24 Mayıs Çarşamba günü CHP'nin, "24 Aralık 2016 tarihinde yazılı aşaması yapılan avukatlar için adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı sınavının sonuçlarını etkilediği" iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru açılmasına ilişkin verdiği önerge görüşülecek.

ANLAŞMA VE MUTABAKAT METİNLERİ

Genel Kurulda, 23 Mayıs Salı ile 25 Mayıs Perşembe günleri ise bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

AK PARTİ BASINA KAPALI TOPLANACAK

AK Parti Grup Toplantısı 23 Mayıs Salı günü günü yapılmayacak, ancak 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı Grup Toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın bu görevi sona erecek.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Yıldırım, Genel Başkanlık görevinden ayrılmasıyla Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Grup Başkanlığı görevini de bırakmış olacak.

Bu nedenle, AK Parti Grubu 24 Mayıs günü basına kapalı toplanacak; bu toplantıda Binali Yıldırım'ın yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.

Meclisin bu haftaki önemli gündem maddelerinden birisini de sanayi ve üretime destek amacıyla geçen hafta TBMM Başkanlığına sunulan tasarı oluşturacak.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 23 Mayıs günü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek.

Tasarıya göre, kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izin verebilecek. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

TRT PAYI KALKIYOR

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak.