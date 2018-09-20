Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıklarla toplandı. Kurulun eylül ayı olağan toplantısı ayın son haftası yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de başlayacağı ve 5 gün sürecek ABD ziyareti ardından Almanya'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde 20 Eylül'de yapıldı.

Toplantının ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan gelişmeler. Bu çerçevede sıcak gündem İdlib mutabakatı olacak.

İdlib'de Suriye rejim güçleriyle muhalifler arasında oluşturulacak silahsızlandırma bölgesi için Türk ve Rus askeri-istihbarat heyetlerinin ilk çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor.

GÖZLEM NOKTALARININ GÜÇLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Ayrıca, kurul İdlib içinde oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarının güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları da ele alacak.



Bu çerçevede sınıra ve İdlib içine yönelik silah ve araç gereç sevkiyatı ile bölgede Türk askerinin hazırlık düzeyi masaya yatırılacak.

İdlib'in yanı sıra Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü varlığına karşı atılacak adımlar da kurulun öncelikli gündemleri arasında.

FETÖ İLE MÜCADELEDE SON DURUM

Milli Güvenlik Kurulu, yurt içinde ve dışında terör örgütü FETÖ'yle mücadeledeki son durumu ve kurumların çalışmalarını da gözden geçirecek.

ABD ziyaretinden hemen önce yapılan kurul toplantısında Trump yönetiminin aldığı kararlar nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliğin de gündeme gelmesi bekleniyor.