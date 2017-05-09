Milli mobil lazer tanıtım için hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı Amazon'a başarıyla entegre edilen milli mobil lazer savunma sisteminin, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 17) tanıtılacağını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) geliştirdiği, mobil lazer savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın son yıllarda çok önemli projelerle milli ve yerli teknolojiler geliştirdiğini anlatan Özlü, özellikle savunma sanayisi projelerinde büyük aşama kaydedildiğini söyledi.

Özlü, TÜBİTAK'ın dünyada sayılı ülkeler tarafından üretilebilen yüksek güçlü lazer sistemlerini tamamen milli olarak tasarladığına ve geliştirdiğine dikkati çekti. BİLGEM'in bu kapsamda geliştirdiği mobil lazer savunma sistemiyle önemli bir başarıya imza atıldığını vurgulayan Özlü, ilerleyen süreçte sistemin özelliklerinin artırılacağını kaydetti.

"KARADA, DENİZDE, HAVADA VURACAK"

Mobil lazer savunma sisteminin özellikleri hakkında bilgi veren Özlü, "TÜBİTAK'ın milli olarak geliştirdiği lazer sistemi özellikle el yapımı patlayıcıları uzaktan imha etmek amacıyla tasarlandı. Geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen saha testlerini başarıyla tamamlayan sistem, BMC firmasının yeni araçlarından Amazon'a başarıyla entegre edildi." dedi.

Özlü, geliştirilen ilk ürünün çeşitli savunma uygulamalarına yönelik işlevsel özelliklerle farklı platformlarda kullanılabildiğine işaret ederek, "Mobil lazer savunma sistemi, kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp, takip ederek lazer ışını sayesinde etkisiz hale getirecek. Kara platformunda testleri başarıyla geçen lazer sistemi, deniz ve hava platformlarında da denenecek." ifadelerini kullandı.

SERİ ÜRETİM İÇİN HEDEF YERLİ FİRMALAR

Mobil lazer savunma sisteminin, sınır güvenliği, insansız hava araçları ve el yapımı patlayıcılara karşı savunma araçları arasında maliyet etkin bir seçenek olarak öne çıktığını belirten Özlü, IDEF'te tanıtılacak sistemin seri üretiminin teknoloji transferi aracılığıyla yerli firmalara devredilmesinin planlandığını, iş birliği konusunda istekli yerli savunma sanayii firmalarına kapılarının açık olduğu kaydetti.