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Milli Savunma Bakanı S-400 finansmanı hakkında konuştu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli S-400'de anlaşmanın ve finansmanın sağlandığını açıkladı.

AA | 27.12.2017 - 16:07..
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Milli Savunma Bakanı S-400 finansmanı hakkında konuştu

Milli Savunma Bakanı S-400 finansmanı hakkında konuştu

Milli Savunma Bakanı Rusya imalatı hava savunma sistemi S-400 hakkında konuştu.

"BİR BÖLÜMÜ KREDİLİ OLACAK"

Bakan Canikli: "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." derken  Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberleri hakkında da "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." diye konuştu.

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