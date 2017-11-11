Milli Savunma Bakanı: S 400'ler alındı

Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında savunma sistemlerinin sadece yüzde 18'inin yerli imkanlarla üretilebildiğini söyledi.

Bunlara da çok teknoloji içermeyen, sofistike olmayan, harcı alem savunma ürünleri denilebileceğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Onlarla kalmış olsaydık, sadece onlarla yola çıkmış olsaydık, onlarla bu toprakları savunmaya çalışıyor olsaydık kesinlikle başarma şansımız olmazdı ya da bedeli çok ağır olurdu." diye konuştu.

"S 400 FÜZELERİ ALINDI"

Canikli, Rusya'dan S 400 füzelerinin satın alındığını anımsatarak, "O iş bitti, S 400 füzeleri satın alınmıştır bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"EUROSAM'LA DA ÖN ANLAŞMAYI İMZALADIK"

EUROSAM'ın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri konsorsiyumu çerçevesinde kurulmuş bir şirket olduğunu dile getiren Canikli, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi." dedi.

"17 MİLYAR LİRA DAHA KAYNAK AKTARIYORUZ"

Canikli, bu alandaki açığı kapatmak için birkaç koldan gittiklerini belirterek, bunların çok pahalı sistemler olduğunu söyledi.

Artan savunma ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları oraya yönlendirme imkanına sahip olunduğuna işaret eden Canikli, şöyle devam etti: "Bu çok önemli bir konu, sadece 2018'de 17 milyar lira ilave savunmaya kaynak aktarıyoruz ve kaynak ayırıyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış anlamına geliyor. Tabii bu sadece silah ve mühimmat satın alınması değil, onun yanında özellikle füze savunma sistemi başta olmak üzere güçlü ana savunma sistemlerin geliştirilmesine ilişkin harcamayı da içeriyor."

"FAİZE GİDEN PARA AKTARILIYOR"

Canikli, zaman zaman 'bu kaynaklar nereden geliyor, nereden bulunuyor?' şeklinde tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "2002 ve öncesinde savunma alanına ya da başka alanlara ihtiyacımız olan kaynakları aktarmamız, sağlamamız mümkün değildi çünkü bütçenin neredeyse yarısı faiz ödemelerine aktarılıyordu. Şu anda bütçenin yüzde 9'una kadar düşürülmüştür faize aktarılan para." diye konuştu.

"PYD VE YOG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

İHA'lardan atılan bir cirit füzesinin maliyetinin 65 bin dolar olduğunu ifade eden Canikli, şunları kaydetti: "Çok da pahalı sistemler. Bin 400 kilometre sınır var, Suriye ve Irak sınırı, terörist her yerden gelebiliyor hem onları takip edeceksiniz, gözleyeceksiniz bulduğunuz zaman da imha edeceksiniz. Bu kolay değil, anlatıldığı gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye’ye yönelik saldırıların tamamıyla mücadele edebilen bir Türkiye'dir."

Canikli, PYD ve YPG'nin kesinlikle bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "En ufak bir şüphe yok ve temel hedefi de PKK’nın Türkiye’ye ilişkin hedefi, emelleri neyse YPG’nin PYD’nin de o. Tabii buna müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.

Böyle bir terör örgütünün, üyesinin, teröristinin bulunduğu her yerin Türkiye’nin doğal hedefi olduğuna işaret eden Canikli, "Bu bizim uluslararası hukuktan doğan hakkımızdır. Terörün, terör örgütünün, teröristin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ama ne zaman geleceğimiz, ne zaman vuracağımız bilinmez, her an olabilir. Hiç kimse bunu engelleyemez." ifadelerini kullandı.