taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.316
USD
3,7934
EURO
4,6638
ALTIN
161,74
PETR
65,0200

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 00:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programının konuğu Prof. Dr. Mim Kemal Öke, uzun zamandır ekranlarda görünmemesinin FETÖ'nün ambargosundan dolayı olduğunu açıkladı.

"KARŞISINDA DURDUĞUM İÇİN FETÖ AMBARGO UYGULADI"

28 Şubat olayları döneminde Samanyolu TV'de çalıştığı belirten Öke, "Bir program yapıyordum ve 28 Şubat olaylarının anlatılması gerektiğini söyledim. Onlar 28 Şubatı'nda yanında yer aldı, ben ise karşısında. Bana 'olmaz öyle bir şey' dediler. Ben de hep demokrat biriyimdir, 'o zaman ben de yokum' dedim. Ayrılık kararı aldım. Bana, 'hiç bir kanalda program yapayacaksın' dediler. Uzun süre yapamadım da, ambargoluydum. 17-25 Aralık olayları sonrası sayın Cumhurbaşkanımız da ipliklerini pazara çıkarınca, ne mal oldukları ortaya çıkınca, tekrardan TV'lere çıkmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı
Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yazılan marş, Erhan Güleryüz tarafından bestelendi.
Yardımcı doçentlik yasası Meclis'ten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda, 35 bin 995 yardımcı doçenti ilgilendiren yasa kabul edildi.
Islak yolda kayan midibüs devrildi: 5 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda, sağanak yağmur nedeniyle ıslanan yolda seyir halindeki yolcu midibüsü devrildi.
Diyarbakır'da narkotik uygulaması
Diyarbakır'da hava destekli 345 polisin katılımıyla narkotik uygulamasına katılan polisler, çocuklara tatlı ikram etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

26
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

8
Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü

Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü

9
Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı

Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı

17
İsrail ordusu iki çocuğu gözaltına aldı

İsrail ordusu iki çocuğu gözaltına aldı

4
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

0
Türk emniyetinden Gambiya polisine eğitim

Türk emniyetinden Gambiya polisine eğitim

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM