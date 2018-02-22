TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programının konuğu Prof. Dr. Mim Kemal Öke, uzun zamandır ekranlarda görünmemesinin FETÖ'nün ambargosundan dolayı olduğunu açıkladı.

"KARŞISINDA DURDUĞUM İÇİN FETÖ AMBARGO UYGULADI"

28 Şubat olayları döneminde Samanyolu TV'de çalıştığı belirten Öke, "Bir program yapıyordum ve 28 Şubat olaylarının anlatılması gerektiğini söyledim. Onlar 28 Şubatı'nda yanında yer aldı, ben ise karşısında. Bana 'olmaz öyle bir şey' dediler. Ben de hep demokrat biriyimdir, 'o zaman ben de yokum' dedim. Ayrılık kararı aldım. Bana, 'hiç bir kanalda program yapayacaksın' dediler. Uzun süre yapamadım da, ambargoluydum. 17-25 Aralık olayları sonrası sayın Cumhurbaşkanımız da ipliklerini pazara çıkarınca, ne mal oldukları ortaya çıkınca, tekrardan TV'lere çıkmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı VİDEO

